Ecosse : des robots entraînés à aider les personnes isolées

Le projet recherche en particulier des solutions pour des groupes jugés prioritaires , encore plus vulnérables en raison des mesures d'isolement prises face à la pandémie.

"Nous cherchons en particulier à comprendre quels sont les besoins des personnes les plus vulnérables en ce moment et quelles technologies pourraient être utilisées pour faciliter leur vie", explique Mauro Dragone, scientifique responsable du projet. Il s'agit aussi d'"alléger la pression sur les services de santé et sociaux", ajoute-t-il.

Une assistance à domicile pour les populations les plus fragiles

Dans le cadre de cette recherche, Pepper et d'autres robots s'exercent dans un laboratoire universitaire configuré pour ressembler à un appartement, avec une chambre, une salle de bains, une cuisine et un salon. Il s'agit d'entraîner les robots à effectuer des tâches ménagères de base et aider les personnes souffrant de problèmes visuels ou auditifs ou de démence.

Les robots pourraient aussi détecter des problèmes de santé et transmettre une alerte en cas d'urgence, permettant l'intervention rapide des secours.

Selon Mauro Dragone, le laboratoire utilise une technologie de détection "invisible". "Plutôt que de connecter des capteurs, nous utilisons des technologies telles que le signal wifi pour détecter la présence et les activités des personnes présentes au domicile", explique-t-il. Cela permet au système de fonctionner souvent sans matériel à installer ou à porter sur soi.

Les chercheurs sont "conscients" des problèmes de confidentialité et des questions éthiques que le projet pourrait soulever, affirme le chercheur. Un groupe international d'experts en éthique sur l'intelligence artificielle supervise l'expérience et effectuera des évaluations "constantes" des risques de la technologie au fur et à mesure de son développement.