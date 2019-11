Dîner avec "fish pédicure" au menu dans un restaurant indonésien.

A Yogyakarta, Imam Nur, le propriétaire du restaurant spécialisé dans la cuisine javanaise voulait offrir quelque chose de différent à ses clients quand il a ouvert son établissement en juin dernier. "Initialement, on ne visait que les habitants du coin", raconte-t-il. Mais le succès du restaurant a dépassé ses attentes. "C'est devenu maintenant comme du tourisme culinaire , les gens viennent d'autres villes", explique-t-il.

Au restaurant Soto Cokro Kembang, dans la capitale culturelle indonésienne, les tables et les chaises surplombent l'eau et les convives plongent leurs pieds dans un bassin qui abrite quelque 7.000 petits tilapias du Ni l, des poissons friands des squames de la peau des pieds . "C'est drôle de manger ici. C'est un endroit vraiment unique", remarque Adi Karyanov. "J'ai senti les poissons grignoter mes pieds, ça chatouille mais c'est agréable."

Cruauté animale?

Pourtant, l'utilisation de ces poissons, qui mesurent quelques centimètres, pour des pédicures, ne fait pas l'unanimité. Certains pays d'Europe et d'Amérique du Nord ont interdit ces services par crainte d'infections bactériennes dans les bassins et l'association de défense des animaux PETA a protesté contre les mauvais traitements envers les animaux qu'elle occasionne. Pourtant, certains clients comme Anna Widia trouvent l'idée formidable: "Je n'ai jamais vu un endroit comme cela! Et c'est assez grand pour y amener toute la famille".