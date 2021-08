Des visiteurs se cassent les os sur les montagnes russes les plus rapides au monde, elles doivent fermer

Le Do-Dodonpa au Fuji-Q Highland Park, au Japon, sont les montagnes russes les plus rapides du monde, pouvant atteindre 172 km/h en seulement 1,8 seconde.

L’attraction fait partie des plus effrayantes du monde et attire beaucoup de visiteurs qui veulent tester ces montagnes russes. Cependant, elles sont fermées jusqu’à nouvel ordre pour cause de blessures graves… En effet, si l’on en croit l’article de Vice, depuis décembre 2020, au moins six personnes ont subi des fractures osseuses importantes après avoir fait un tour dans le Do-Dodonpa.

Des rapports d’incidents qui étonnent puisque le manège est en service depuis 20 ans et que personne ne s’est jamais cassé le moindre os depuis l’ouverture. Il y a eu des travaux en 2017 pour faire passer la vitesse de pointe de 172 km/h à 180 km/h mais depuis 3 ans il n’y avait pas eu de problème. De plus, ce genre de blessures sur des montagnes russes est extrêmement rare.