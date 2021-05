Des séances de cinéma dans les Galeries Royales à Bruxelles

Les 11 et 12 mai, Galeries Cinéma participera aux Lux Audience Award, organisé par le Parlement Européen.

Le cinéma nous manque à tous. Ces salles sombres qui vrombissent au rythme du son du film, les pop corns qui croquent aux mauvais moments, les hurlements au bons moments... Les cinémas d'art et d'essai ouvrent enfin leurs portes et on peut également vivre un petit peu de l'expérience du grand écran les 11 et 12 mai dans les Galeries Royales au centre de Bruxelles.

Le public, installé par bulle sur des transats, pourra regarder chaque soir dans la Galerie du Roi, l’un des deux films projetés pour ensuite passer au vote de l’œuvre qui représente le mieux les valeurs européennes. Vous pouvez réserver sur le site galeries.be.