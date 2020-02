Des scientifiques ont trouvé de l'oxygène dans une autre galaxie

L’oxygène (avec l’hydrogène et l’hélium) est l’un des éléments les plus abondants de l’univers et est absolument essentiel à la vie sur Terre. Cependant, des décennies et des décennies se sont écoulées sans que les chercheurs en trouvent dans les confins de l’univers (accessible à leurs instruments).

Jusqu’à ce jour où, au-delà de la Voie lactée, la "première détection d’oxygène moléculaire extragalactique" a été repérée par des astronomes.

Dans une étude récente publiée dans The Astrophysical Journal, Junzhi Wang, astronome de l’Observatoire astronomique de Shanghai, a annoncé la découverte révolutionnaire de l’oxygène moléculaire dans Markarian 231, une galaxie située à 581 millions d’années-lumière de la Voie lactée.

L’oxygène, source de vie

Sans oxygène moléculaire, nous, les humains, cesserions de vivre. L’oxygène moléculaire, c’est la forme libre la plus courante de cet élément, elle est constituée de deux atomes d’oxygène avec la désignation O2.

Wang et ses collègues ont trouvé la "transition 11 – 10 de l’oxygène moléculaire" grâce au télescope IRAM. La détection de l’oxygène en dehors de la Terre étant difficile en raison de notre atmosphère, la découverte n'en est que plus spectaculaire.