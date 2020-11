Des professionnels du porno préparent une "charte déontologique" du X.

Dorcel a confié cette mission à une actrice, aujourd'hui réalisatrice et productrice, Liza del Sierra, ainsi qu'à un sociologue de l'université Paris I, Alexandre Duclos, et un avocat qui défend notamment les droits des actrices porno, Me Matthieu Cordelier.

Mieux encadrer le secteur français de la pornographie

Ils seront chargés d'auditionner une cinquantaine de professionnels, acteurs et actrices mais aussi preneurs de sons, maquilleuses ou encore médecins et associations qui le souhaiteraient.

Au menu notamment, le consentement, la santé physique et psychologique, l'encadrement légal, le respect de la dignité humaine ou les questions de diffusion des images.

Objectif : une charte rédigée au premier trimestre 2021 et qui serait proposée à toute la profession.

"Il y a trop d'affaires qui sortent, de jeunes filles qui portent plainte pour viol, des techniciens à bout de nerfs...", a expliqué Liza del Serra, qui voit dans cette charte "une chance (de se réformer) pour un milieu qui n'a pas d'association, ni de syndicat". "L'ensemble de notre industrie, nous y compris, avons encore des progrès à réaliser concernant nos modes de production", a reconnu Dorcel dans un communiqué.

Les témoignages d'agressions sexuelles et de viols se sont récemment multipliés dans le monde du porno, notamment après l'ouverture d'une enquête autour de certaines vidéos diffusées par le site Jacquie et Michel. En octobre, une autre enquête a conduit à la mise en examen de quatre personnes pour "viol, proxénétisme aggravé et traite d'être humain aggravée", dont l'acteur, réalisateur et producteur surnommé "Pascal OP".