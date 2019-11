Des nouvelles lunettes connectées qui encouragent la concentration

L'entreprise Narbis vient de présenter une paire de lunettes intelligentes, dont les verres deviennent plus opaques lorsque son porteur perd sa concentration. Elles seront proposées à la vente dès le 1er décembre 2019.

A en croire la startup, ces lunettes "découragent la distraction et récompensent la concentration pendant la lecture, le travail sur écran, les révisions ou les devoirs."

Grâce à trois capteurs (un situé derrière chaque oreille et un autre niché sur le haut de la tête), les lunettes détectent si son porteur est détendu, distrait ou concentré. Lorsque le porteur des lunettes est déconcentré, les verres s'obscurcissent et voilent sa vision tandis que lorsqu'il est détendu et concentré, les verres sont parfaitement transparents.

Une application dédiée permet également de suivre les performances du porteur sur la durée. Narbis suggère de porter cet appareil deux ou trois fois par semaine pendant 30 minutes pour entraîner sa concentration lorsque l'on doit réaliser certaines tâches.

A noter qu'à part les verres qui se teintent et les fonctionnalités d'aide à la concentration, ces lunettes n'affichent pas d'autres aspects "connectés".

Ces lunettes seront commercialisées sur le site de Narbis. Les précommandes permettent d'économiser 100 dollars sur le prix d'achat.