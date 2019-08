Des milliers de fans sur Abbey Road pour les 50 ans de l'album

Des milliers de personnes ont fait le pèlerinage pour fêter les 50 ans de la fameuse couverture de disque des Beatles.

Tout le monde la connaît (peut-être même les habitants d’une autre galaxie tant elle est célèbre), cette fameuse pochette d’album où le groupe des 4 garçons dans le vent traverse un passage pour piétons dans Abbey Road à Londres. Une idée toute simple qui a depuis inspiré des millions de personnes dans tous les arts et domaines possibles et, surtout, sur Instagram.

Le groupe de musique a traversé la rue le 8 août 1969 et c’est à cette date, 50 ans plus tard, que des milliers de personnes se sont regroupées pour rendre hommage à ces musiciens qui leur ont offert tant de beaux moments et tellement d’émotions.

Depuis que le 11e album des Beatles est sorti, le passage pour piétons est devenu une attraction touristique et de nombreuses personnes viennent parfois du bout du monde pour se faire photographier au même endroit que leurs idoles.