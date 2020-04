Des jeux et activités ludiques en ligne pour occuper les enfants confinés.

Ce site est une mine d'informations et d'idées en tout genre pour les parents d' enfants de 2 à 12 ans . Il revendique plus de 10.000 fiches pratiques d'activités manuelles, toutes gratuites, qu'il s'agisse de bricolage, de coloriage, de jeux divers ou encore de recettes. De plus, le site propose une multitude de ressources scolaires, toutes matières confondues, de la maternelle au début du secondaire.

Ce site propose une multitude d'activités qui vont pouvoir occuper les enfants, surtout ceux qui aiment bricoler . Créé par des parents, ce site rassemble des centaines d'idées de bricolage, qu'il s'agisse de recyclage, de modelage, de peinture, de couture, d'origami et même d'expériences de physique-chimie. Le site propose également de nombreux coloriages et le plein d'idées de jeux , tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Impossible de se retrouver à court d'idées !

Cité des sciences et de l'industrie

A destination des 9-14 ans, la section juniors du site de la Cité des sciences et de l'industrie propose des jeux en ligne sur des thèmes aussi divers que le Moyen-Âge, le chaud et le froid ou encore les engrenages. Il propose aussi et surtout des "Bidouilles et manips" : jeux, quiz et animations concernant une multitude de thèmes, des sciences de la Terre au corps humain en passant par le développement durable, l'espace ou l'alimentation.