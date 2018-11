Des gamers récoltent plus d'un million d'euros pour Médecins Sans Frontières

Les joueurs ont récolté cette somme lors d’un marathon de jeux vidéo diffusé en direct sur Internet.



Ils l’ont fait. Les gamers du Z Event (un marathon du jeu vidéo qui se déroulait à Montpellier du 9 au 11 novembre) ont récolté plus d'un million d’euros au profit de Médecins Sans Frontières. Pendant près de 50 heures, ils se sont relayés sur plusieurs jeux vidéo tels que Fifa, Leagues Of Legends ou encore Fortnite, le tout retransmis en direct devant des centaines de milliers d’internautes et donateurs.

Une belle revanche pour ces streamers qui, grâce à cette action caritative, espèrent changer l’image du jeu vidéo, souvent déconsidéré par l’opinion publique et les médias. Gotaga, streamer et youtubeur explique: "Il y a des médias qui […] ne prennent pas forcément ce domaine au sérieux, ils ne voient pas l’impact que ça a, ils pensent que ce ne sont que des enfants de 12 ans qui regardent ça et ils ne comprennent pas trop pourquoi des gens aiment bien regarder des personnes jouer à des jeux vidéo. Et c’est vrai que leur montrer que ce n’est pas que ça, c’est plutôt kiffant".

Boule à zéro

En 2016, ce sont près de 170.000 euros qui avaient été récoltés au profit de l’ONG Save The Children, contre 500.000 euros l’année suivante pour La Croix Rouge. Cette année, ils avaient promis de se raser la tête si le million était atteint. Une promesse tenue et diffusée en direct devant près de 80.000 internautes.