Des chaussures taille 75 pour respecter la distanciation sociale, un cordonnier roumain l'a fait

Dans un village de Transylvanie, un cordonnier propose des chaussures taille 75 qui sont destinées non pas aux clowns de la région mais bien aux originaux qui oseront les porter ou aux hypocondriaques qui voudront respecter la distanciation sociale à tout prix.

Grigore Lup, cordonnier d’un petit village de Roumanie fabrique des chaussures en cuir depuis son adolescence. Les affaires étant compliquées depuis quelques mois à cause du coronavirus, le maître-cordonnier qui créait déjà ces chaussures pour le théâtre, espère pouvoir vendre ses créations, on ne peut plus originales, aux chalands.

Afin de permettre à tous de respecter la distanciation sociale de 150 cm, il propose des chaussures de 75 cm de long. Si deux personnes portant ces chaussures se rencontrent, elles ne pourront pas s’approcher l’une de l’autre et respecteront sans soucis les 150 cm de distanciation sociale imposés. Sans soucis, pas sûr, parce que marcher avec des chaussures pareilles ne doit pas être des plus simple…