Vous ne connaissez peut-être pas OwlKitty, mais vous connaissez sûrement les films dans lesquels elle a joué. Enfin, pas vraiment... C'est son propriétaire Thibault qui s'amuse à l'intégrer dans les films les plus cultes de l'industrie du cinéma !

Avant de vous laisser découvrir ces vidéos, quelques infos : Thibault est monteur vidéo (d'où la réalisation pointue, rendue possible grâce à un fond vert), et est désormais suivi par plus de 450.000 followers !