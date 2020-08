Des bandanas d'artistes pour encourager les Américains à voter. - © Image Courtesy of eBay and Artists Band Together

Quinze artistes américains, célèbres ou en devenir, s'associent à eBay pour proposer une série de bandanas artistiques. Les bénéfices de ces ventes seront reversés à des associations qui œuvrent pour encourager les Américains à voter lors de la prochaine élection présidentielle. Parmi les artistes ayant participé à ce projet, on note Jenny Holzer, Barbara Kruger, Hank Willis Thomas, Shepard Fairey, Marilyn Minter, Victoria Cassinova, Alex Israel et Luchita Hurtado. Xavier Schipani, Merritt Johnson, Christine Sun Kim et Rirkrit Tiravanija ont aussi conçu des bandanas en édition limitée pour l'initiative "Artists Band Together", mise sur pied par Amanda Fairey, Jill Goldman, Nora Halpern, Asti Hustvedt et Victoria Kennedy.

Le bandana symbole d'unité et d'action "Ce projet prend racine dans l'histoire des bandanas en tant que symboles d'unité. Du mouvement abolitionniste à Rosie the Riveter, les bandanas sont des marqueurs visibles de l'alliance et de l'action. En rassemblant des artistes acteurs du changement, notre objectif est de célébrer et d'élever une myriade de voix qui composent les votants américains", a commenté Nora Halpern, l'une des organisatrices du projet. A propos de sa création, la peintre Luchita Hurtado (récemment décédée) a noté que "'Toujours ensemble' est un slogan de notre époque qui confronte les inégalités raciales, le plaidoyer environnemental et une survie unie lors d'une pandémie mondiale, en seulement deux mots". Les bandanas de l'initiative "Artists Band Together" sont proposés soit séparément, soit par trois ou sous forme d'un lot complet sur eBay jusqu'au 1er novembre, avec un drop le 1er septembre. A l'unité, le bandana coûte 35 dollars sur eBay et les différents lots vont de 175 dollars à 525 dollars.