Des antiquités romaines découvertes par la police dans un magasin de fruits de mer en Espagne

Les autorités inspectant un magasin de fruits de mer en Espagne ont découvert une collection d’anciennes amphores romaines dont certaines pourraient dater du premier siècle avant JC et auraient été récupérées sur des épaves au large de la côte méditerranéenne.

Au total, 13 amphores romaines ont été trouvées, aux côtés d’une ancre en métal du XVIIIe siècle.

Ils ont été découverts par hasard dans un magasin d’Alicante par des agents lors d’un contrôle de routine du stockage et de la commercialisation des produits de la pêche congelés. Les propriétaires du magasin se retrouvent maintenant sous enquête pour avoir enfreint les lois sur la possession d’objets historiques.

"Les agents ont trouvé plusieurs amphores en céramique à divers endroits dans le magasin, ainsi qu’une ancre en métal et une plaque de calcaire avec une inscription qui, à première vue, pourrait être d’un âge considérable", a déclaré la Guardia Civil dans un communiqué.

Attirant l’attention du ministère espagnol de l’Éducation, de la Culture et des Sports, il a déterminé qu’elles provenaient probablement de l’Empire romain et pourraient remonter au premier siècle. "En particulier, l’un d’entre eux pourrait être d’une importance significative, en raison de son exclusivité", indique le communiqué. Les objets ont ensuite été transportés au musée de la mer à proximité de Santa Pola, où des experts ont confirmé les résultats.

On trouve dans le lot des amphores oléiques, qui étaient utilisées pour transporter du pétrole à Rome, et d’autres amphores qui auraient été utilisées pour transporter du vin et des sauces de poisson.

"La Guardia Civil enquête actuellement sur le propriétaire de l’établissement et son fils en tant qu’auteurs présumés d’un crime contre le patrimoine historique", et une autre sur la "possession d’objets sciemment d’origine douteuse ou illégale", indique le communiqué.