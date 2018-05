Des aides à la conduite obligatoires en Europe dès 2021

La Commission européenne préconise l'installation obligatoire d'une dizaine de systèmes de sécurité sur toute nouvelle voiture vendue en Europe à l'horizon 2021. Parmi eux figurent plusieurs aides à la conduite comme le freinage d'urgence autonome ou encore un système de détection de la fatigue du conducteur.

Dans un document intitulé "Nouvelles fonctionnalités de sécurité dans votre voiture" publié sur son site officiel, la Commission européenne recense ainsi tout un tas de systèmes qu'elle souhaite rendre obligatoires le plus rapidement possible.

Elle estime à environ 7.300 le nombre de vies qui pourraient être sauvées entre 2020 et 2030 si cette proposition est un jour soumise au vote et adoptée.

Dans le détail, ces aides concernent donc le freinage d'urgence, le verrouillage du véhicule en cas de trop forte alcoolémie, la détection de la somnolence et du manque d'attention du conducteur, l'enregistrement des données en cas d'accident, la présence d'un signal d'arrêt d'urgence, des ceintures de sécurité améliorées, l'assistance de maintien de la vitesse et de la trajectoire, une meilleure protection latérale des occupants contre les chocs et enfin la présence d'une caméra de recul.

A noter que les camions et les bus devraient également faire l'objet d'une mesure similaire.