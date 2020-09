Découvrez l'aspect improbable du vélo de demain, tout droit sorti d'un film de science-fiction

Et si le vélo du futur était non seulement électrique mais aussi dépourvu de moyeux et de rayons ? C'est le défi de Beno Technologies, dont le modèle Reevo est rempli de promesses, autant pour son design que pour sa fiche technique. Bientôt en phase de production, il devrait être commercialisé en 2021.

Technologie et sécurité

Ce qui ressort en premier, c'est bien entendu son design et l'absence de moyeux et de rayons, ce qui lui confère un look futuriste. Comme si cela ne suffisait pas, les feux de signalisation à Led de ce vélo sont directement intégrés aux roues et se déclenchent automatiquement dès que la luminosité baisse. Sur le même principe, le feu de freinage et les clignotants aussi sont visibles directement sur les roues.

Côté performances, ce vélo intègre un moteur de 750 W, qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 40 km/h.

Quant à sa batterie amovible de 48 V, elle n'a besoin que de 3 heures pour se recharger intégralement. Pour le moment, son autonomie demeure encore inconnue.

Outre une allure exceptionnelle, Reevo s'avère aussi particulièrement sécurisé. Ainsi, pour l'utiliser, il faudra, à l'image de son smartphone, le déverrouiller à l'aide d'un capteur d'empreinte digitale. D'autre part, pas besoin d'antivol avec le Reevo puisqu'il dispose d'un système sophistiqué permettant d'être alerté dès que le vélo bouge. Grâce à une puce GPS, il est ensuite facile de le localiser à n'importe quel moment. Enfin, une application dédiée permet de transformer son smartphone en véritable tableau de bord. Et pour que le smartphone ne tombe jamais en rade, il peut être branché à une prise USB présente sur la batterie.

Après plusieurs années de développement, le Reevo est enfin à un stade abouti. Sa production démarrera dès qu'il y aura suffisamment de précommandes enregistrées sur son site. Si son prix n'est pas encore indiqué, les premiers inscrits bénéficieront d'une remise non négligeable de 40%.