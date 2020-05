Déconfinement : 5 bonnes nouvelles pour rester optimiste

Même si nous sommes maintenant engagés dans un processus de déconfinement, l’avenir est encore un peu flou et l’actualité encore un peu anxiogène, voire déprimante. Pourtant, si on regarde bien, il y a aussi des bonnes nouvelles qui peuvent nous aider à retrouver le sourire ! En voici 5 aperçues cette semaine pour vous remonter le moral :

Fewer than 30 left in the world! The photos show the world's rarest primate--Hainan gibbon in S China's Hainan Province pic.twitter.com/owcaIpImt6

PS : Comme on peut le voir sur ces photos, les mâles et les femelles sont facilement distinguables : la fourrure des mâles est noir de jais avec des taches blanches sur les joues, tandis que les femelles deviennent orange vif une fois adulte.

Après la réapparition du guépard saharien en Algérie , c’est au tour des gibbons de Hainan d’être sauvé de l’extinction . Ils ont en effet vu leur population tripler ces dernières décennies, passant ainsi de 10 individus en 1970 à 30 en 2020, sur l’île de Hainan. Ce n’est pas énorme, mais il faut savoir que la petite île tropicale au large des côtes chinoises est le seul endroit où se trouve ce primate charismatique. Les progrès ont été lents en raison notamment du faible taux de natalité inhérent à l’espèce. Mais comme on dit : "Il n’y a pas de petites victoires !" et c’est une très bonne nouvelle pour ces petits singes aux yeux curieux qui ne mangent que des fruits.

Fruits, légumes et autres plantations sont déjà en place et viendront approvisionner les hôtels et restaurants du coin ainsi que les particuliers, qui se verront proposer des paniers de légumes au prix de 15 euros. Le rooftop de la ferme urbaine sera ouvert au public dès le 1er juillet. À quand en Belgique ?

Il s’agit d’une initiative de Viparis, le gestionnaire du Parc des expositions, ainsi que des sociétés Agripolis et Nature Urbaine, dans le but de "contribuer à ramener un peu de verdure en ville". On peut dire que c’est plutôt réussi.

Certains n’ont pas chômé pendant le confinement : à Paris, une énorme ferme urbaine a vu le jour. Mais il ne s’agit pas de n’importe quelle ferme urbaine. Installée sur les toits du Parc des Expositions à Porte de Versailles et étalée sur près de 14.000 m2 , c’est la plus grande ferme urbaine au monde !

« C'est un peu comme découvrir un kangourou en Norvège » dit un chercheur de la nouvelle espèce d'hippocampe, découverte à plus de 8000 kilomètres de ses plus proches cousins. https://t.co/bKi7zI6WUO

Une nouvelle espèce d’hippocampe pygmée a été découverte en Afrique du Sud, soit à plus de 8000 kilomètres de l’emplacement des sept autres espèces d’hippocampes pygmées connues. À l’instar de ses cousins, il est "à peine plus grand qu’un grain de riz" et maîtrise l’art du camouflage comme personne. Il s’agit en revanche du premier hippocampe pygmée observé dans tout l’océan Indien et sur le continent africain.

Une découverte un peu inattendue car jusqu’à maintenant, les hippocampes pygmées sont connus essentiellement dans le Triangle de corail. Cette zone de l’Océan Pacifique qui concentre la plus grande biodiversité marine au monde et se situe entre la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines et les îles Salomon.