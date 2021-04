De petites astuces pour éviter de se faire voler son scooter

Jamais sans mon antivol !

Que vous le laissiez garé quelques minutes ou la journée entière, votre deux-roues devra toujours être attaché à un point fixe via un antivol mécanique. Il s'agit donc d'attacher son scooter ou sa moto à un arceau dédié sur les parkings deux-roues, d'un poteau ou de divers mobiliers urbains.

Il est conseillé de ne pas laisser traîner au sol l'antivol et de toujours le fixer à un élément non démontable de la moto tel que le cadre ou la fourche complète. Placer deux antivols peut s'avérer plus dissuasif encore et demandera plus de temps au voleur pour commettre son larcin.