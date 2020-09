Dans le monde, une femme gagne en moyenne 20% de moins par mois qu'un homme.

Salaire féminin : 77% du salaire masculin !

On estime également que le salaire des femmes ne représente que 77% de celui des hommes dans le monde. À ce rythme, il faudra environ 257 ans pour combler l'écart salarial mondial entre les hommes et les femmes.

"La réalisation de l'égalité de rémunération est une étape importante pour les droits humains et l'égalité des sexes. Elle requiert l'effort de la communauté mondiale tout entière et il reste encore beaucoup à faire", sensibilise l'ONU, plaidant que "réduire l'écart de rémunération entre hommes et femmes n'est pas impossible".

Pour y parvenir, l'organisation internationale suggère plusieurs pistes : lois pour une rémunération égale, transparence de salaires, méthodes d'évaluation non sexistes des emplois (notamment des calculateurs de salaire en ligne pour évaluer la part de discrimination)... ainsi que des politiques de salaires minimums et des conventions collectives avec un dispositif sur l'égalité salariale au sein des entreprises.