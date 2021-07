D'après la science, voilà comment construire un château de sable parfait

Un chercheur dévoile une méthode scientifique pour réaliser le château de sable parfait. Outils, qualité de grains de sable et quantité d'eau, vous saurez tout sur cette activité de vacances à la mer. Incontournable.

Le plaisir du château de sable se transmet dès l'enfance et se poursuit au long de la vie, selon les appétences artisanales des bâtisseurs.

Matthew Robert Bennett, professeur de sciences environnementales et géographiques à l'Université de Bournemouth (Angleterre), a étudié le sujet très sérieusement depuis 2004 et délivre sa méthode pour "Construire un château de sable parfait" dans The Conversation.