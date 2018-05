Couple : où passer un moment romantique à deux?

Il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent, ... trop romantique pour ne pas sortir en amoureux ! Liège, Bruxelles, Charleroi et Namur vous offrent des spots ou activités romantiques.

C'est cliché mais n'empêche c'est romantique. Une nappe (ils vendent des couvertures spécial pique-nique chez Casa qui sont super pratiques), un joli panier, des tupperwares, un bol de fraises, un chapeau de paille, ... Cliché mais tellement agréable au bord de l'eau! En plus, ça donne une impression de vacances.

Namur : une balade en Namourette

Une Namourette à Namur - © Photo en errance

Vous avez saisi le jeu de mots Namur-amourette? Ce sont des petites baleinières de style rétro qui circulent tous les jours en juillet et août, ainsi que les week-ends et jours fériés de juin à septembre. Elles vous mènent d'une rive à l'autre de la Sambre et de la Meuse. Pas cher du tout : 0,50 € par halte parcourue avec un minimum de 1 €.

Plus d'infos : https://www.namurtourisme.be/fr/a-voir-a-faire/attractions/les-namourettes/