Coup de coeur : les perles du wallon de Liège en vidéo

"Què novels à Lîdje ?" Cathy Immelen, Renaud Rutten, Les Frères Taloche et bien d'autres vous donnent la réponse dans une petite vidéo aussi savoureuse que distrayante pour vous faire oublier la grisaille et les embarras des routes de ces derniers jours. À voir absolument!

C'est sur la page des Perles rares de Belgique que nous avons découvert cette vidéo virale (plus de 290.000 partages à l'heure d'écrire ces lignes) qui compile la quintessence des expressions wallonnes, le tout joué par une floppée de Liégeois connus, comme notre Cathy Immelen et Les Frères Taloche ! Pour vous payer une belle petite tranche de rire; peu importe d'où vous venez, ça se passe ci-dessous. Le seul petit regret, c'est que ça manque un peu de sous-titres pour les gens qui ne parlent pas le wallon... Allez, on vous laisse, on a encore des "moumoutches" à ramasser sous le lit et des trucs de "mijoles" à faire... "À tantôt"!