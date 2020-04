Coronavirus : une montagne suisse s’illumine tous les soirs "en signe d’espoir"

" Hope ", " Solidarité ", drapeaux italien et suisse, gigantesque cœur rouge sur fond blanc… Plusieurs images sont ainsi envoyées par un projecteur situé à plusieurs centaines de mètres de l’une des parois de cette emblématique montagne qui ressemble à une gigantesque pyramide et dont la silhouette est représentée sur l’emballage du chocolat Toblerone.

Cette action de l’artiste suisse Gerry Hofstetter, qui transforme des bâtiments, des monuments et des paysages du monde entier en objets d’art éphémères , est retransmise en direct par la commune de Zermatt et doit se poursuivre jusqu’au 19 avril, la date butoir pour les mesures prises en Suisse contre le coronavirus.

Sorte de dent rocheuse perçant le ciel, le Cervin (Matterhorn en allemand) est l’un des grands sommets de l’alpinisme et attire habituellement chaque année des milliers d’alpinistes. Désormais, seuls quelques aboiements de chiens et le grondement d’une rivière viennent rompre le silence de cette vallée encaissée où se trouve Zermatt , désertée par les touristes en raison de la pandémie de coronavirus.

La Suisse mobilisée

En Suisse, plus de 430 personnes ont péri depuis que le premier cas a été détecté le 24 février. La Suisse, qui compte 8,5 millions d’habitants, est le 6e pays le plus touché d’Europe pour le nombre des personnes contaminées après l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, selon l’OMS.

Cela peut s’expliquer par le fait que la Confédération helvétique compte parmi les Etats dépistant le plus au monde avec à ce jour 139.330 tests effectués, dont 15% étaient positifs.

Le canton suisse le plus atteint est celui du Tessin, frontalier de l’Italie. Le drapeau tessinois est d’ailleurs également projeté sur le Cervin. Face à la pandémie, le gouvernement suisse a ordonné la fermeture des écoles, des cafés, restaurants et commerces autres qu’alimentaires, de santé et de première nécessité et a interdit les rassemblements de plus de cinq personnes jusqu’au 19 avril, refusant toutefois de confiner la population.