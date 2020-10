Coronavirus : quelques idées pour une soirée Halloween à la maison

Plus

Gestes barrières, couvre-feu, reconfinement imminent, porte à porte interdits… fêter Halloween cette année demandera plus de créativité que d’habitude. Mais avec un peu d’imagination, tout est possible ! Voici quelques idées pour les férus de sensations fortes et de frissons :

Organiser un concours de citrouille sculptée

C’est une tradition d’Halloween qui ne posera pas de problème : la mythique lanterne en citrouille à l’avantage de pouvoir être réalisée en toute sécurité, à la maison. Rien de bien compliqué : de nombreux tutoriels sont accessibles en ligne pour vous aider dans la confection de cette décoration d’Halloween légendaire qui ne nécessite pas beaucoup de matériel. Si vous êtes seul(e) et/ou que vous voulez pimenter un peu le challenge, organisez un concours en visio-conférence avec vos proches de la plus belle citrouille sculptée. Annoncez un top départ, des critères de sélection et retrouvez-vous une heure plus tard pour déterminer le/la grand(e) gagnant(e). Et la cerise sur le gâteau : on peut ensuite récupérer les restes de la citrouille pour en faire une bonne soupe maison (et un concours de la meilleure soupe !).

Bricolages à gogo et guirlandes en papier

Vous n’avez pas eu le temps d’aller acheter des décorations d’Halloween ? Tant mieux, la tendance est au DIY et ça vous fera une belle occupation pour un après-midi pluvieux. Récupérez des rouleaux de papiers toilettes, des feuilles de couleurs, de la colle, de ciseaux et faites-vous plaisir sur la décoration home made ! Et même si c’est moche, personne ne vous tiendra rigueur (c’est un des avantages d’Hallowen 2020, il faut le reconnaître). Pour les tutos et les idées de bricolage, Pinterest est votre meilleur ami.

Une grande chasse aux bonbons dans toute la maison

Des bonbons ou un sort ! Pas de fête d’Halloween sans bonbons, c’est la règle ultime ! Malheureusement cette année, les cortèges et le porte-à-porte seront interdits. Mais rien ne vous empêche d’organiser une grande chasse aux bonbons dans toute la maison et pourquoi pas, d’orchestrer des mises en scène un peu flippantes si vous avez des enfants (ou pas).

Tous aux fourneaux pour plus encore plus de saveurs !

Après le confinement du mois de mars, de nombreux Belges se sont réconciliés avec les fourneaux et les bonnes préparations faites maison. C’est l’occasion de remettre en pratique ces acquis, en préparant le plus instagrammable des gâteaux d’Halloween. En forme de citrouille, de fantôme ou avec une surprise sanglante à l’intérieur, ce n’est pas l’inspiration qui manque sur les réseaux sociaux ! Et si vous voulez pimenter le challenge, vous connaissez la chanson : organisez un concours en ligne avec vos proches et partagez-vous les recettes.

Une soirée film d’horreur, la base

