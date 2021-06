Coronavirus : les récompenses insolites que les USA promettent aux gens qui se font vacciner

L’État de la Virginie Occidentale a décidé de miser sur une loterie pour inciter sa population à se faire vacciner. Parmi les prix, on retrouve des fusils de chasse personnalisés et des carabines comme l’expliquait le dossier insolite de la RTBF.

Comme on vous l’expliquait dans un précédent article, Joe Biden a annoncé une action qui se déroulera sur un mois , en collaboration avec des écoles, des influenceurs sur les réseaux sociaux, des entreprises et divers autres acteurs dont le brasseur Anheuser-Busch (InBev) distribuera gratuitement de la bière, si le seuil des 70% d’Américains ayant reçu leur première dose est atteint.

De nombreux pays ont du mal à faire vacciner leur population contre le coronavirus bien que la vaccination soit considérée par les politiques comme la seule manière de reprendre une vie plus ou moins normale tout en minimisant les admissions à l’hôpital et le nombreux de malades du Covid-19.

Pop-Up Vaccination à Las Vegas © 2021 Getty Images

Des lap dances à Las Vegas

Un club de striptease local, le Hustler Club pour les plus curieux, accueille une clinique "pop-up" de vaccin COVID dans son établissement et propose un lap dance pour les vaccinés qui ont reçu leurs deux doses en plus d’une carte de membre platinium et d’une bouteille gratuite, comme l’explique The Insider.

Des licences de pêches dans le Maine et à la Nouvelle-Orléans

Les personnes âgées de 18 ans et plus qui ont reçu leur première dose d’un vaccin Covid-19 entre le 11 mai et le 31 mai peuvent demander l’une des récompenses proposées, allant d’une carte-cadeau L.L. Bean de 20 $ à un permis de chasse ou de pêche. Ce sont 5365 personnes (représentant 15% des vaccinés) qui sont venues réclamer leur prix, selon le gouvernement de l’État du Maine.