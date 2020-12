Coronavirus, le Père Noël troque le traîneau pour la visio

"Je ne plaisante pas avec la pandémie", affirme Joe Harkins, un père Noël du New Jersey âgé de 87 ans. "Je ne vais pas risquer ma vie pour un évènement public ou familial. C'est juste trop risqué", ajoute-t-il.

Alors pour les protéger et protéger les hommes plutôt âgés qui enfilent le costume, les rendez-vous sont pris en ligne.

Le bon côté de ce passage au virtuel : pouvoir glaner à l'avance, auprès des parents, des informations sur les enfants. "J'apprends leurs noms, ceux de leurs frères et sœurs, ce qu'ils veulent, le nom de leur animal de compagnie... Comme ça, quand je commence à parler aux enfants, ils se disent : 'Ce père Noël sait tout sur moi !'", fait valoir M. Sullivan.

"Par définition, la plupart des Pères Noël sont dans la catégorie à haut risque , soit en raison de l'âge, soit en raison d'antécédents médicaux ", souligne Ric Erwin, le président de l'Ordre fraternel des vrais pères Noël barbus, basé en Californie. "C'est d'autant plus problématique que notre clientèle cible sont les jeunes enfants qui sont des vecteurs notoires de tout ce qui est infectieux", ajoute-t-il.

Dans les magasins, des rencontres sous haute surveillance

Mais la pandémie n'a pas complètement fait disparaître les pères Noël de centres commerciaux : Cherry Hill Programs, une entreprise qui gère des visites de pères Noël sur plus de 700 sites aux Etats-Unis, a transformé les rencontres pour qu'elles se fassent sans contact.

Port du masque et réservation obligatoire pour éliminer les files d'attente, dépistage quotidien pour Père Noël et ses acolytes, et surtout pour les enfants, pas de confidences sur les genoux du vieil homme.

A la place, Père Noël porte une visière en plastique, s'assied sur une chaise haute derrière une barrière en plexigas. Les jeunes clients sont assis sur un banc placé deux mètres devant pour prendre la photo.

Pour beaucoup de Pères Noël, la décision de tout faire en ligne semble cependant plus sage. L'apparition - sans masque - de Père Noël et Mère Noël dans une parade de l'Etat de Géorgie le 10 décembre a tourné au cauchemar de tout parent : environ 50 enfants ont ainsi été exposés au coronavirus en prenant une photo avec le couple, asymptomatique mais testé positif quelques jours plus tard.