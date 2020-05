Coronavirus : l'aéroport de Hong Kong teste une cabine pour désinfecter les passagers

Des pulvérisations de désinfectant par-dessus les vêtements

Le hub se présente comme le premier aéroport à expérimenter CLeanTech, une cabine fermée qui peut rappeler celles utilisées pour le bronzage. A la seule différence que la personne reste debout et habillée et qu'elle reçoit des pulvérisations de désinfectant et non d'autobronzant.

La surface de la cabine se couvre d'un produit antimicrobien qui vise à "tuer le virus à distance ainsi que les bactéries sur le corps humain et les vêtements".

Ce dispositif est actuellement testé auprès des membres du personnel de l'aéroport.

A Hong Kong, les autorités aéroportuaires testent par ailleurs des sprays anti-microbiens sur les surfaces régulièrement touchées dans les terminaux comme les poignées de portes, les sièges des bus et navettes, les cabines d'enregistrement automatiques, les comptoirs d'enregistrement, les toilettes, les chariots à bagages et les boutons d'ascenseurs.

Des robots désinfectants autonomes ont aussi été déployés pour désinfecter les espaces publics à travers l'aéroport. Ces robots recourent aux ultraviolets pour stériliser 99% des surfaces comme les toilettes et peuvent aussi être utilisés pour stériliser l'air.