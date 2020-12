Coronavirus : ces cadeaux insolites que vous recevrez peut-être cette année

Qui n’a jamais ressenti une légère appréhension à l’idée d’ouvrir un cadeau et de ne pas apprécier son contenu ?

En cette année plus qu’étrange, des objets auxquels on n’aurait jamais songé avant l’arrivée de la pandémie pourraient bien se faire une place sous le sapin. Voici une liste (purement hypothétique) des surprises plus ou moins agréables auxquelles vous pourriez avoir droit ce Noël.