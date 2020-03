Coronavirus : à Dubaï, un couple a couru un marathon sur son balcon

Collin et Hilda Allin ne sont pas les premiers à tenter l'expérience : sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes se sont filmées en train de courir un marathon chez eux. Sur un balcon de 7 mètres de long dans le sud-ouest de la France, un homme de 32 ans a fait plus de 6.000 allers-retours. Un autre a fait 727 fois le tour de sa terrasse, bouclant les 42,2 kilomètres en un peu plus de cinq heures sous les applaudissements de ses voisins.

Le challenge a démarré samedi sur un balcon de 19 mètres de long et a duré 5 heures, 9 minutes et 39 secondes. L'idée du couple de Sud-Africains était d'encourager les gens à "penser à autre chose" , a dit M. Allin, un spécialiste de sports de plein air, qui a couru de nombreux marathons à travers le monde.

4 jours à la maison

A Dubaï et aux Emirats arabes unis en général, les autorités ont imposé de jeudi à dimanche de fortes restrictions de déplacement entre 20h et 6h du matin pour réaliser une campagne de nettoyage et de désinfection des transports publics et de divers bâtiments. Seuls des employés de secteurs essentiels ont été autorisés à circuler à ces horaires.

Pendant la journée, tout déplacement non essentiel était déconseillé et les habitants étaient invités par les autorités à "rester à la maison".

Le message était d'ailleurs affiché mercredi soir sur Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde, qui culmine à 828 mètres au cœur de Dubaï. Quelque 333 cas de personnes contaminées et deux décès liés au coronavirus ont été officiellement recensés aux Emirats.