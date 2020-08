Un appareil photographique à sténopé est un dispositif qui permet de prendre une photo sans appareil photo, sous la forme d’une boîte avec un très petit trou qui laisse entrer un tout petit peu de lumière. C’est une expérience qui vous expliquera la manière de fonctionner d’un "vrai" appareil photo et vous permettra de faire des clichés dignes des années 1890 !

Construire son propre appareil photo chez soi, une expérience et un bricolage qui vous permettra de révéler l’artiste en vous.

Un sténopé est un dispositif optique ultra simple qui permet de prendre des photos sans lentille ni objectif . La lumière de la scène à photographier passe à travers le minuscule trou, est diffractée et se forme alors en image inversée au fond de la boite. Le principe d'un appareil photo argentique dont l'objectif s'ouvre et se referme extrêmement rapidement (parfois 1/1000e de seconde) pour capturer la lumière qui lui parvient sur le film photo contenu dans l'appareil.

Comment fabriquer son Sténopé ?

Confinement : construire son appareil photo Sténopé - © phleum - Getty Images/iStockphoto

La construction d'un sténopé est ultra simple. Vous aurez besoin :

d'une boîte étanche à la lumière

de peinture noire et mate

de papier collant noir

d'une aiguille

de papier photographique

Prenez une boite d'une taille suffisante pour y mettre votre papier photographique, peignez l'intérieur en noir avec une peinture mate (afin que la lumière ne soit pas réfléchie de toutes parts à l'intérieur) et faites un trou avec une aiguille. La taille du trou dépend de la distance qu'il y aura entre ce trou et le papier photo sur la face opposée. Pour une distance de 10 cm, faites un trou de 0,4 mm par exemple.

Dans une pièce totalement noire, installez votre papier photographique sur le fond opposé au trou (attention, si le papier est en contact avec la lumière, il sera fichu), refermez la boite hermétiquement et posez un morceau de papier collant noir sur le trou.

Au moment où vous avez choisi ce que vous voulez photographier, posez la boite sur une surface stable, enlevez le papier collant et, en fonction de la lumière (ensoleillé, nuageux, midi ou soir), laissez poser sans bouger un certain temps avant de remettre le papier collant. Pour un trou de 0,4 mm par temps nuageux, comptez 6 minutes de pause. Le mieux est de faire des essais avec votre sténopé. Plus le trou est grand, moins le temps de pose est long.

Pour le développement de la photo, vous aurez besoin :

d'une pièce sombre et éclairée uniquement d'une lumière rouge (du plastique rouge sur une ampoule convient)

de 3 bacs de développement un peu plus grands que votre papier photo

d'une solution de développement papier

d'une solution d'arrêt

d'une solution de fixateur papier

Dans la pièce sombre (et rouge), sortez le négatif papier de sa boîte (en ne touchant que les bords si possible). Plongez-le 1 à 2 minutes dans le révélateur (vous verrez l'image apparaitre), puis une trentaine de secondes dans le bain d’arrêt, puis 2 minutes dans le fixateur. Après le passage dans le dernier bain, vous pouvez rallumer la lumière et vérifier le résultat.

Si l'image est :