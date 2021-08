Connaissez-vous les "cleanfluencers", ces pros du ménage qui astiquent les réseaux sociaux ?

Ils briquent les parquets, aspirent les tapis et font briller les maisons. Ce sont les "cleanfluencers". Ces pros du ménage ont envahi les réseaux, où ils donnent leurs meilleurs conseils. La recette cartonne et génère des millions de likes sur Instagram et TikTok. Car au-delà de ranger sa maison, c'est aussi son âme qu'on fait briller.

En 2019 déjà, Madame Hinch, la "Madame Propre" d'Instagram, avait popularisé le concept avec son ouvrage "Hinch Yourself Happy : All The Best Cleaning Tips To Shine Your Sink And Soothe Your Soul ("Les meilleurs conseils de ménage pour faire briller votre évier et apaiser votre âme").

Les fans se sont littéralement jetés sur l'ouvrage à sa sortie, vendu à 160.302 exemplaires en une semaine en Angleterre. Ce record place le livre de "Mama Hinch" à la deuxième place des titres de non-fiction les plus vendus de tous les temps.

La coiffeuse d'Essex à la chevelure blonde impeccable Sophie Hinchliffe, suivie par plus de 4 millions de personnes, en est aujourd'hui à la parution de son quatrième ouvrage.