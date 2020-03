Confinement : vos 4 alliés pour des apéros sans alcool

Depuis le début du confinement, de nombreux Belges se donnent rendez-vous à 20h pour applaudir le personnel soignant mais aussi... trinquer entre amis virtuellement. Entre les "web-apéro", les "apéro skype" et les retrouvailles alcoolisées sur House Party, le risque d'addiction autant que celui de prendre du poids n'est pas à prendre à la légère. Voici quatre potions et ingrédients qui vont vous permettre de continuer à partager la convivialité de ces moments réconfortants sans culpabiliser.

La ginger beer maison Du gingembre frais, de l'eau bouillante, un peu de cassonade, du jus de citron vert, et c'est tout ! Voilà la recette de cette potion à la base de nombreux cocktails avec ou sans alcool. Il suffit d'en avoir toujours au réfrigérateur pour se préparer des mélanges non alcoolisés qui varient d'un jour à l'autre. On peut par exemple mélanger la ginger beer avec du miel, du gingembre frais et des glaçons, ou avec un simple mélange de fruits, comme des framboises surgelées.

Un yaourt Plusieurs recettes de cocktails, à l'instar du banana moon, utilisent le yaourt nature comme ingrédient pour apporter onctuosité et corps à leur mixture. Rien n'empêche donc d'adapter ces recommandations à une version sans alcool. On peut tout à fait le mélanger à des fruits frais et un trait de sucre pour personnaliser son breuvage.

L'eau gazeuse Aromatisée avec des feuilles de menthe fraîche ou d'autres types d'herbes, pour "pimper" un mélange de grenadine et de sirops, ou pour préparer un virgin mojito, l'eau gazeuse est un allié de choix pour allonger vos nouveaux breuvages sans une goutte d'alcool.