Confinement USA : des cérémonies de fin d'année virtuelles avec Lady Gaga et les Obama pour les étudiants américains

Les étudiants pourront se consoler avec une cérémonie en streaming ponctuée par des discours du couple Obama, de Lady Gaga, des chanteurs de K-pop BTS, de l'ancien ministre de la défense Robert M. Gates, du PDG d'Alphabet et Google Sundar Pichai et de l'ancienne secrétaire d'état américaine Condoleezza Rice.

YouTube Originals a annoncé qu'une cérémonie virtuelle pour marquer la fin d'année universitaire, "Dear Class Of 2020" (Chère Promotion 2020), se tiendrait le samedi 6 juin sur ses chaînes YouTube Originals et Learn@Home.

Pour démarrer la cérémonie, l'initiative Higher Reach de l'ancienne première dame concoctera une heure de contenu spécial pour l'occasion. On notera que le déroulé précis des événements de "Dear Class Of 2020" sera diffusé à partir du 17 mai sur le site Learn@Home.

"Même si nous ne pouvons pas nous rassembler en personne cette année, Michelle et moi sommes heureux de célébrer la Promotion de 2020 et de marquer ce jalon avec vous et ceux que vous aimez", a commenté l'ancien président américain sur Twitter.

D'autres célébrités s'adresseront aux étudiants confinés lors de cet événement, comme la militante Malala Yousafzai, les chanteuses Kelly Rowland, Alicia Keys, Zendaya, l'actrice Kerry Washington ainsi que les Youtubeurs Jackie Aina, AsapSCIENCE, Dude Perfect, Mr. Kate et The Try Guys.

Les people félicitent les jeunes diplômés

Les Obama ont cependant déjà annoncé qu'ils rendront hommage aux diplômés de fin de cycle au moins lors de deux autres événements. Barack Obama participera le 16 mai à "Show Me Your Walk, HBCU Edition", un événement organisé par les universités historiquement afro-américaines. Et plus tard le même jour, l'ancien président prononcera un discours lors de l'émission "Graduate Together : High School Class of 2020 Commencement".

Cette émission télévisée diffusée en prime time est organisée par The LeBron James Family Foundation. En plus de l'ancien président, parmi les autres personnes invitées à s'exprimer, on note le basketteur LeBron James, la militante Malala Yousafzai, les chanteurs Jonas Brothers, Yara Shahidi, Bad Bunny, Lena Waithe, Pharrell Williams, H.E.R. et la footballeuse Megan Rapinoe...

De son côté, Oprah Winfrey rendra hommage aux diplômés de dernière année le 15 mai lors d'un événement diffusé en livestream intitulé "#Graduation2020 : Facebook and Instagram Celebrate the Class of 2020". Les invités de marque de l'événement comprennent notamment Miley Cyrus, Jennifer Garner, Lil Nas X, Awkwafina et la gymnaste olympique Simone Biles, mais d'autres devraient être annoncés dans les prochains jours.