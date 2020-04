Confinement : Uno lance 13 nouvelles façons de jouer

Un renouveau pour pimenter un peu plus vos parties et recommencer les disputes de familles ! Le jeu explique sur leur page Facebook le principe : régulièrement, une nouvelle règle sera proposée sur leur page.

Il a occupé de nombreuses soirées d’hiver, après-midi d’été et journée de confinement. Le jeu qui a fait rire et se disputer plusieurs générations revient avec de nouvelles règles.

Les trois nouvelles règles déjà dévoilées

UNO 'Bingo' : il vous faudra imprimer une grille proposée sur le site de Mattel sur laquelle vous devrez cocher les cases dès que vous atteignez les objectifs indiqués. Le premier à avoir coché 5 cases ou les 4 coins de la grille, remporte la partie.

UNO 'Petites Mains' : vous commencez la partie avec seulement 3 cartes (et non 7 comme dans la version originale). Des parties brèves mais intenses et gare à celui qui oublie de crier UNO !

UNO 'Ça Claque' : si un joueur pose une carte identique à la précédente, le dernier joueur à taper sur la pile devra piocher 2 cartes supplémentaires. Un rappel d’un jeu de cartes auquel on a tous jouer : la bataille corse !

Vous pouvez suivre les nouvelles règles sur la page du jeu.