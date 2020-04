Confinement : un moment avec Harry Potter dans votre salon !

A défaut de pouvoir aller visiter les studios à Londres ou les parcs d’attractions aux Etats-Unis, JK Rowling vous propose un tour dans le monde de Harry Potter en restant confiné à la maison !

Wizarding World, le hub des fans de Harry Potter en partenariat avec Warner Bros. et Pottermore, propose depuis quelques jours un nouveau moyen pour les adultes et les enfants de se divertir sur le thème du monde magique de Harry Potter.

"Harry Potter At Home", se présente sur le site : "Plus de 500 millions de livres Harry Potter ont été vendus à travers le monde, il est donc réconfortant de savoir que de nombreuses maisons ont déjà une porte ouverte sur le monde des sorciers qui attend d’être rouverte. Et pour ceux qui n’ont jamais visité le monde sorcier auparavant, bienvenue !"

Des kits d’activités spéciales de Bloomsbury à Scholastic, des vidéos d’artisanat magiques, des articles sur le monde des sorciers, des quizz, des énigmes, etc. Vous pouvez suivre les nouveautés sur leurs différents réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook.

Le site étant en anglais, cela vous fera un bon exercice de langue en même temps !