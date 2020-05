Confinement : livestream de musique électro dans une ancienne église pour la Croix-Rouge

Hangar répond à l’urgent appel aux dons de la Croix Rouge de Belgique en organisant une collecte de fonds via un livestream dans une église désacralisée en plein centre de Bruxelles.

Hangar, continue la diffusion de DJ sets en direct pour porter le désormais célèbre message "Restez chez vous" (#stayathome), mais cette fois-ci ils aimeraient soutenir la Croix-Rouge qui commence à manquer de moyens face à la pandémie de coronavirus.

Ce jeudi 7 mai à partir de 21 : 00, deux artistes belges, Nick Bril (DJ et Chef étoilé de The Jane Antwerp) et Nico Morano (DJ), se mettront aux platines au cœur de l’ancienne église de Gésù pour une diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Une belle opportunité de se changer les idées et de se divertir tout en restant chez soi, mais aussi d’aider la Croix-Rouge à continuer leurs actions essentielles de terrain pour protéger la population.

33€ = 100 blouses jaunes de protection

67€ = Une tenue de protection et du produit désinfectant pour un poste médical d’orientation

134€ = Matériel de protection et de désinfection pour 1 ambulance avec 2 ambulanciers