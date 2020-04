Confinement : le top des bonnes nouvelles de cette 3e semaine

Si nous, humains, subissons de plein fouet les conséquences dévastatrices du Covid-19, c’est loin d’être le cas pour les nombreux autres êtres vivants qui peuplent notre belle planète.

Partout dans le monde, les villes, les canaux et les routes se vident pour enrayer la propagation du Coronavirus. Avec pour conséquence une qualité de l’air qui s’améliore et des animaux qui osent sortir des sentiers battus.

À Barcelone, un sanglier a pris possession des avenues désertes. En France, un loup s’en donne à cœur joie sur les pistes de ski désertées depuis des semaines et les cerfs se baladent sur les terrains de football (photo). En Inde, on a aperçu une civette de Malabar se promener en ville. Les cygnes ont réinvesti en masse les canaux de Venise, dont l’eau est redevenue ultra-limpide. Des centaines de bébés tortues naissent sur des plages désertées. Les hérissons ne craignent plus la traversée des routes au sortir de l’hiver. À Pairi Daiza, le nouveau petit bébé hippopotame a fait sa première baignade en toute quiétude et les orangs-outangs jouent avec les loutres, loin des touristes. Ça vaut la peine d’être confiné, non ?