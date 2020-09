Confinement et télétravail : les ventes d'ordinateurs se sont envolées.

Le marché des ordinateurs portables et des équipements informatiques a connu une forte croissance au second trimestre 2020 en France et dans le monde, en conséquence du confinement et de la généralisation du télétravail, constatent les professionnels et experts du secteur. Les ventes de portables et tablettes ont bondi de 26% dans le monde au deuxième trimestre comparé à la même période l'année précédente, d'après une étude du cabinet Canalys.

Un ordinateur par famille, ça ne suffit plus En France, "on continue à naviguer (à un niveau de) 20% au-dessus de l'année dernière au mois de septembre" pour les ordinateurs et les composants, confirme Laurent de la Clergerie, président-fondateur du groupe français LDLC, spécialiste de la vente de matériel high-tech aux particuliers et professionnels. Depuis le confinement en mars, le groupe n'arrive pas à suivre la cadence des commandes d'assemblages d'ordinateurs fixes pour les particuliers, une de ses spécialités, souligne-t-il. Pour l'entrepreneur, cette croissance du marché est liée au fait qu'on "vivait très bien avec un ordinateur par famille avant le confinement mais aujourd'hui, ça ne suffit plus" en raison du télétravail, ce qui a poussé les foyers à s'équiper davantage.

La tendance globale reste à la baisse Même phénomène sur le marché professionnel : les entreprises "ont eu besoin de s'équiper très rapidement au tout début du confinement", notamment en webcam et en micro-casques, des produits auparavant en perte de vitesse. "On n'en vendait plus et c'est pour cela qu'on s'est fait surprendre", les stocks ayant fondu "en moins d'un mois", raconte Laurent de la Clergerie. Marc Alonso, analyste senior chez Euromonitor International, nuance toutefois : il y a certes eu un pic de la demande avec le confinement "mais cela ne veut pas dire que la croissance restera soutenue sur l'année", les ordinateurs étant déjà largement répandus dans les foyers européens. L'analyste rappelle que les ordinateurs portables représentent un marché "en déclin sur les dernières année. Et cela devrait continuer".