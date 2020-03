Confinement : et si vous vous mettiez à la couture ?

Si les e-shops de la majorité des enseignes et marques de vêtements restent accessibles, il faut se rendre à l’évidence : les séances shopping, c’est fini pour le moment. Ces derniers jours, on a vu pas mal de tutos pour coudre son propre masque anti-coronavirus circuler sur internet et face à la pénurie, de nombreuses personnes ont ressorti leur vieille machine à coudre poussiéreuse pour venir en aide au corps médical. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Et si vous mettiez aussi votre temps libre et votre créativité au profit de votre garde-robe ? Il est peut-être temps de se mettre à la couture pour confectionner des pièces estivales que vous serez le/la seul(e) à porter ou simplement en apprendre les rudiments. Voici 3 tutoriels pour vous aider dans cette démarche.

La Gentle Factory La marque de vêtements made in France initie les internautes à la couture avec une série de tutoriels diffusée sur sa chaîne YouTube. Pas la peine d’être un expert en la matière, puisque La Gentle Factory, connue pour son engagement en faveur du recyclage, propose d’apprendre toutes ces petites choses qui vous permettront de conserver vos vêtements plus longtemps. Elle a déjà mis en ligne des tutos pour recoudre un bouton et faire un ourlet, et suivra une vidéo pour apprendre à réparer une paire de jeans trouée. Mieux encore, la marque donne gratuitement accès sur son e-shop au patron de son T-shirt Gatien. De quoi occuper les couture addicts les plus avertis. Gentle Tutos #1 : Recoudre un bouton - 24/03/2020 Vous avez toujours voulu recoudre le bouton de votre chemise ou encore celui de votre pantalon. On vous dit tout pour être un as de la couture.

Madalena couture Destinés à celles et ceux qui maîtrisent déjà un minimum la couture – ou qui apprennent très vite et disposent déjà d’une machine à coudre – les tutoriels de Madalena couture vous permettront de réaliser quelques pièces de prêt-à-porter et une multitude d’accessoires. Pantalons, jupes, débardeurs, robes, mais aussi différents types de sacs, pochettes de protection, et plus récemment des masques de protection : ce sont déjà plus de 320.000 abonnés qui bénéficient des conseils de cette passionnée. Coudre une Trousse de Toilette - Tuto Couture Madalena - 24/03/2020 Matériel nécessaire 2 coupons de 44 x35 cm ( tissu principal et doublure) 18 cm ( pour les anses) 1 fermeture éclair de 40 cm Du thermocolant pour le tissu principal (thermocolant utilisé vlieseline h630). ▶︎ Conseil de produits pour bien débuter dans la Couture ???? : ☞ Machine à coudre [http://amzn.to/2iYQU5F] ☞ Mannequin de Couture [http://amzn.to/2ifL5SG] ☞ Tapis de coupe [http://amzn.to/2jfprwn] ☞ Bobines de fils à coudre [http://amzn.to/2iaaj6D] ☞ Ciseaux Couture [http://amzn.to/2idb0af] ☞ Ruban à mesuré [http://amzn.to/2jfsGEf] ☞ Pince pour bouton préssion [https://amzn.to/2HWjRdj] ☞ Stylo craie multi couleur [https://amzn.to/2JZTEzO] ☞ Ciseaux Coupe-Fil [https://amzn.to/2t6uG8d]