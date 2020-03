Confinement en Belgique : ces chansons qui vous donnent la force de rester chez vous

On ne le répétera jamais assez : il est indispensable de rester chez vous et de prendre soin de vous et de vos proches en ces temps de confinement. Pourtant, les parcs belges étaient encore bien trop fréquentés en ce week-end ensoleillé.

Plusieurs humoristes et artistes ont donc décidé de parodier de célèbres chansons ou d’en créer de nouvelles pour sensibiliser les citoyens à rester chez eux :