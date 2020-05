Confinement : des dessins gratuits pour fêter la journée mondiale du coloriage

Déstressant et apaisant, le coloriage est une super activité pour s’évader et se vider l’esprit. Avec ses gestes répétitifs, le coloriage peut même servir de thérapie tant il favorise le lâcher-prise émotionnel . Une activité ultra-bénéfique donc, aussi bien pour les petits que pour les grands, surtout en cette période de déconfinement progressif .

On adore ses dessins minimalistes, disponibles sur son site internet en format PDF. Have fun !

Selon le même principe, on peut aussi retrouver gratuitement des coloriages qui s’animent sur Wakatoon sur le thème de "Mickey et Minnie", "Léo prend le Train de Nuit" ou encore "La Forêt Sans Fin". Si vous voulez épater vos enfants, c’est le moment, c’est l’instant.

Le coloriage peut aussi être l’occasion de se replonger dans les œuvres des plus grands peintres (et au passage, rafraîchir ses connaissances en Histoire de l’Art).

Bonjour! Les Impressions du Futur ont mis en ligne sur https://t.co/G6M83mLdfm des pages à moi en N et B sans textes, à télécharger gratis pour les écrire et/ou les colorier, et faire une activité si vous ou vos enfants en manquez! Hâte de voir vos productions! ????❤️ #coronavirus pic.twitter.com/IglqUK5T8X

Riad Sattouf, l’auteur du roman graphique "L’Arabe du futur", "Les Cahiers d’Esther" ou encore de la bande dessinée "Pascal Brutal" propose sur son site six pages de ses œuvres, "sans textes ni couleurs, à télécharger et à imprimer vous-même, pour que vous et vos enfants fassiez une petite activité écriture et coloriage !".