Confinement: comment les célébrités trompent l'ennui

Les rendez-vous galants de Robbie Williams

Le chanteur de pop-rock britannique Robbie Williams et sa femme Ayda Field occupent leur journée à se donner des rendez-vous galants, à bonne distance, puisque le couple pratique le confinement chacun de son côté depuis que le chanteur est revenu d'un voyage en Australie. Dans des vidéos Instragram quotidiennes, Ayda Field partage leur "histoire d'amour sous quarantaine", la rapprochant de célèbres amours impossibles. Dans l'une d'elles, on voit Robbie Williams, de nuit, en bas de leur maison, singeant la "scène du balcon" de Romeo et Juliette.