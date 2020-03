Confinement : comment fêter son anniversaire comme il se doit ?

Quarantaine ou pas, un anniversaire reste un jour spécial. Et ce n’est pas parce qu’on est confiné chez soi que l’on doit se priver d’une fête d’exception !

Pour certain(e)s, le confinement est encore plus dur à avaler : il tombe pendant leur anniversaire. Pas question évidemment d’aller au restaurant, ni de faire la fête entre amis ou de se déhancher sur les rythmes endiablés d’une boîte de nuit. Cette année, il faudra être sage… ou pas ? Voici nos 4 conseils pour passer une fête d’anniversaire au top du top malgré le confinement :

Hors de question de rester en pyjama le jour de votre anniversaire. Profitez de l’occasion pour ressortir vos plus beaux outfits ou lancez-vous dans la couture si vous n’êtes pas satisfait(e) de ce qui vous possédez déjà, pouponnez-vous, faites-vous un masque, une manucure, coupez-vous les cheveux vous-même, bref, mettez-vous sur votre 31 parce qu’en ce jour d’anniversaire, c’est VOUS qui êtes à l’honneur. Et comme le disait feu Alphonse de Châteaubriant : "On a que le plaisir que l’on se donne" !