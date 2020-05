Confinement : 5 bonnes nouvelles pour voir la vie du bon côté

De plus en plus de Belges ont opté pour des produits locaux pendant la crise sanitaire, ressort-il d’une enquête du label Fairtrade Belgium, publiée ce vendredi 8 mai. Près de la moitié des sondés (45%) déclare vouloir accorder davantage d’attention à l’alimentation durable après le confinement et près d’un quart (23%) pense orienter plus souvent leurs choix vers des produits équitables.

L’enquête montre également que 60% des participants indiquent être désormais plus conscients du rôle des producteurs et agriculteurs dans le système alimentaire et plus de la moitié (59%) estime que, suite à la crise du Covid-19, les supermarchés et distributeurs devraient mettre davantage l’accent sur les produits locaux (59%), équitables (40%) et biologiques (26%).

"Ces chiffres indiquent que la crise sanitaire a influencé la façon de concevoir notre relation à la nourriture", veut croire le directeur du label tricolore, Nicolas Lambert.