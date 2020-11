Confinement : 5 bonnes nouvelles pour garder le cap !

L'actualité n'est pas toujours très positive alors pour terminer la semaine en beauté, nous vous avons sélectionné 5 bonnes nouvelles fraîches et positives. Si, si, il se passe encore de jolies choses en 2020 !

1. Les sacs plastiques seront interdit en Allemagne en 2022

2. Un manchot rare découvert dans l'archipel des Galapagos

Les manchots ne sont pas rare dans l’archipel équatorien des Galapagos, dont la faune et la flore sont uniques au monde. Mais celui découvert cette semaine est un peu particulier : son plumage est entièrement blanc ! "Il pourrait s’agir d’une condition génétique connue comme le leucisme, qui provoque une perte partielle de la pigmentation du plumage ou du pelage des animaux, tandis que la couleur des yeux reste normale, à la différence des albinos", a expliqué le Parc national des Galapagos (PNG) dans un communiqué.

3. Une volonté d'avoir de l'hydrogène plus propre en Flandre

4. La famille des éléphants d'Asie de Pairi Daiza va s'agrandir

Pour la troisième fois en deux ans, le parc animalier Pairi Daiza attend une naissance parmi les éléphants d'Asie. Si tout va bien, Soraya, 9 ans, deviendra mère pour la première fois vers la fin de cette année. Lire aussi : Sauvetage d'un éléphant sauvage tombé dans un puits C'est une bonne nouvelle quand on sait que la liste rouge des espèces en danger de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) indique que la population d'éléphants d'Asie à l'état sauvage a été réduite d'au moins 50% sur ces trois dernières générations, et que selon les dernières estimations, on ne trouve plus que 40.000 à 50.000 individus dans la nature.

5. Le Louvre vend ses tableaux pour financer des ateliers éducatifs

Le musée du Louvre et Christie’s, avec le soutien de Drouot, organisent une vente aux enchères inédite en ligne au profit des projets solidaires du musée ​et du Studio, un nouvel espace dédié à l’éducation artistique et culturelle. L'évenement se nomme Bid for the Louvre, Enchérissez pour le Louvre et se déroulera en ligne, du 1er au 15 décembre 2020, sur le site de Christie’s. Il sera ainsi possible d’acheter un tableau de Soulages de 1962 (pour 800.000 à 1.200.000 euros) d'assister à l’examen annuel de la Joconde hors de sa vitrine (comptez entre 10.000 et 30.000 euros) ou encore arpenter les toits du musée en compagnie de l’artiste JR (environ 6.000 à 12.000 euros). Si vous êtes riche, c'est le moment c'est l'instant pour investir !

Bonus : la pandémie a continué de décélérer cette semaine en Europe