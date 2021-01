Commerces : ces tendances accélérées par la crise sanitaire

Que ces derniers vendent directement permet en outre aux distributeurs de ne plus avoir à gérer les stocks... et leurs coûts.

Magasins "augmentés"

Inquiétudes sanitaires, appels à limiter les déplacements... Le modèle du magasin "en dur" a été mis à l'épreuve. "Les clients n'ont pas encore suffisamment retrouvé le chemin de leurs commerces", relevait fin décembre l'association de fédérations du commerce Conseil du commerce de France (CDCF).

Pour les faire revenir, certaines enseignes tentent de réinventer leurs boutiques. C'est le cas de Go Sport, qui vient de rouvrir un de ses magasins emblématiques place de la République à Paris : son président Philippe Favre veut en faire "un espace d'expertise et de conseil" via la formation de certains salariés "comme coaches sportifs", par exemple. Une piste d'athlétisme "de 30 mètres" est aussi en construction. Objectif : "Que les clients se sentent dans un environnement sportif" et que le magasin "complète le numérique".

Les clients aujourd'hui "vont prendre beaucoup d'informations en amont sur le web, seront nombreux à passer en magasin pour échanger avec les vendeurs, voir les produits, avant de retourner sur le site pour finaliser les commandes", abonde Akim Denora à Leroy Merlin.