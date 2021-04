Comment vendre plus facilement ses cartes de collection Pokémon ou Yu-Gi-Oh! sur eBay ?

Les utilisateurs d'eBay désireux de se séparer de cartes de collection, Pokémon ou autres, vont bientôt pouvoir les scanner avant de les mettre en vente plus facilement. Ce dispositif, disponible dès la fin avril via l'application mobile d'eBay, devrait s'avérer plus sûr et rapide aussi pour les vendeurs que pour les acheteurs potentiels.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, poster son annonce devrait notamment prendre deux fois moins de temps, l'idée étant aussi de garantir aux acheteurs des informations fiables car collectées directement depuis ce qu'il y a d'écrit sur la carte.