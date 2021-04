Comment TikTok vous pousse vers des contenus conspirationnistes et d'extrême droite ?

"Notre analyse a révélé qu'en suivant les comptes suggérés par TikTok, les utilisateurs peuvent facilement être exposés de plus en plus à des comptes et contenus extrémistes d'extrême droite", indique le rapport.

D'après les éléments récoltés par le site américain sans but lucratif, les comptes faisant la promotion des mouvements QAnon, Patriot Party ou encore Oath Keepers et Three Percenters seraient recommandés pour les utilisateurs.

Des contenus supprimés ou rendus moins accessibles

Interviewé par Mashable, TikTok a déclaré : "TikTok travaille de manière agressive pour arrêter la propagation de la désinformation et de la violence, et nous interdisons la promotion de QAnon et des groupes extrémistes, notamment Three Percenters, Patriot Party et Oath Keepers. Nous redirigeons également les recherches et hashtags associés vers notre règlement de la communauté pour rendre ce contenu plus difficile à trouver".

Depuis ce rapport, les comptes cités dedans ont été supprimés, indique Mashable.