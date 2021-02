Comment se réchauffer en télétravail pendant les grands froids ?

La bouillotte est un grand classique pour se réchauffer. L’e-shop éthique écologique et durable belge Sebio propose quelques bouillottes pour toute la famille. Sur le site, vous aurez le choix entre des bouillottes classiques, des morceaux de tissus rempli de graines ou encore des doudous chauffants. Simple et efficace : un petit carré rempli de graines de lin bio et de lavande. Pour ceux qui aiment les massages et se détendre la nuque, l’eshop propose aussi un coussin chauffant pour la nuque à base de graines biologiques de lin et d’épeautre.