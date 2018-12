Comment s'est formé le parc national des Lençóis Maranhenses, au Brésil?

Sa superficie est de près de 1.550 km2, soit la superficie de São Paulo.

Au Brésil, dunes de sable et lagunes se mêlent pour former le parc national des Lençóis Maranhenses, littéralement les "draps du Maranhão", l'État du Nord-Est du pays. L'origine de ce paysage surprenant? Les sédiments du fleuve Parnaíba, qui sont poussés par la marée vers la plage depuis plus de 10.000 ans. Au premier obstacle, ils s'agglomèrent et forment des dunes.

La saison des pluies transforme ensuite les intervalles argileux en piscines. En effet, il peut tomber jusqu'à 2.000 millimètres de pluie par an, soit plus qu'à Glasgow, en Écosse.

Au sein des 1.500 km2 du parc, quelques centaines d'habitants vivent essentiellement de l’élevage de chèvres ou de cochons, de la pêche et plus récemment du tourisme. La construction d'une route reliant Barreirinhas à la capitale de l'État, en 2002, en a fait une destination touristique majeure. En effet, le parc était autrefois très difficile d'accès. Plus de 60.000 personnes parcourent les dunes du parc chaque année.